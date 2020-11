Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 26 novembre 2020)DEL 26 NOVEMBREORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA SALARIA CODE VERSO IL RACCORDO PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA, TRAFFICO DEVIATO SULLE RAMPE COMPLANARI E PROSEGUENDO TRAFFICO INTENSO ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE ALTEZZA TENUTA SANTA COLOMBA DIREZIONE MONTEROTONDO CODE A TRATTI ANCHE SU VIA CASSIA DA TOMBA DI NERONE ALL’OLGIATA LAVORI ANCHE SU VIA DELLA SOLFARATA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE MONACHELLE NEI DUE SENSI DI MARCIA LAVORI ANCHE SU VIA NOMENTANA GENERANO CODE DAL RACCORDO A COLLEVERDE IN DIREZIONE DI TORLUPARA PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE, SULLE METROPOLITANE PER LAVORI CHIUSA LA STAZIONE OTTAVIANO DELLA METRO A MENTRE SULLA METRO B E’ CHIUSA LA STAZIONE DI CASTRO ...