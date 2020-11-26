Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2020 ore 12:30 (Di giovedì 26 novembre 2020) Viabilità DEL 26 NOVEMBRE 2020 ORE 12.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN APERTURA I LAVORI SULLA’A12 Roma TARQUINIA CI SONO RALLENTAMENTI TRA CIVITAVECCHIA PORTO E CIVITAVECCHIA NORD. NEL TRATTO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN ENTRAMBI I SENSI. CI SPOSTIAMO A Roma SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E CASILINA SULLA SALARIA CODE VERSO IL RACCORDO PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA, QUI TRAFFICO DEVIATO SULLE RAMPE COMPLANARI PER LAVORI CI SONO CODE SULLA PALOMBARESE IN LOCALITA’ SANTA LUCIA TRA VIA DI SANTA LUCIA E VIA VENEZIA GIULIA NELLE DUE DIREZIONI. IN ZONA RICORDIAMO ANCHE LA CHIUSURA SULLA NOMENTANA DELLA CORSIA VERSO TORLUPARA TRA LA ROTATORIA PER LA ... Leggi su romadailynews
romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2020 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2020 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2020 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2020 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - Arsenal1993 : @LindaMeleo @materia__prima @romamobilita @rep_roma ma questi parcheggi(blu) su viale Pretoriano e quelli ancora pr… -
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