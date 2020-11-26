Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2020 ore 09:15 (Di giovedì 26 novembre 2020) Viabilità DEL 26 NOVEMBRE 2020 ORE 09.05 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, ATTENZIONE ALLA NEBBIA VISIBILITA’ RIDOTTA IN A1 FIRENZE Roma TRA CHIUSI E PONZANO RomaNO, CON VISIBILITA A 90 MT TRAFFICO INTENSO SULLA’A12 Roma CIVITAVECCHIA A CAUSA DEI LAVORI TRA CIVITAVECCHIA PORTO E NORD. NEL TRATTO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN ENTRAMBI I SENSI. SI TRANSITA SOLO IN SORPASSO FINO AL 30 NOVEMBRE. CI SPOSTIAMO A Roma IN INGRESSO CODE A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E VIA DI GROTTA ROSSA CODE ANCHE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DUE PONTI SULLA SALARIA CODE A PARTIRE DAL ... Leggi su romadailynews
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