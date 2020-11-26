Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2020 ore 08:45 (Di giovedì 26 novembre 2020) Viabilità DEL 26 NOVEMBRE 2020 ORE 08.35 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN APERTURA SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD RIMOSSO INCIDENTE TRA IL RACCORDO E TORRENOVA IN DIREZIONE DELL’A1, TRAFFICO SCORREVOLE TRAFFICO INTENSO SULLA’A12 Roma CIVITAVECCHIA A CAUSA DEI LAVORI TRA CIVITAVECCHIA PORTO E NORD. NEL TRATTO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN ENTRAMBI I SENSI. SI TRANSITA SOLO IN SORPASSO FINO AL 30 NOVEMBRE. CI SPOSTIAMO A Roma IN INGRESSO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E VIA DI GROTTA ROSSA CODE ANCHE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E CORSO FRANCIA SULLA SALARIA CODE A PARTIRE DAL RACCORDO PER LAVORI ... Leggi su romadailynews
zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2020 ore 08:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #26-11-2020 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2020 ore 08:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2020 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-11-2020 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2020 ore 20:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Ultime Notizie dalla rete : Viabilità RomaInaugurati i nuovi piazzali del porto commerciale intitolati alla regina “Maria Sofia di Borbone”. Di Majo (AdSP): “Un momento storico per rilanciare il Porto di Gaeta su scala internazionale” Fortune Italia
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