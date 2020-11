Via libera di Camera e Senato allo scostamento di bilancio. Voto favorevole anche dal centrodestra. Gualtieri: “Consentirà di intervenire sulle scadenze fiscali” (Di giovedì 26 novembre 2020) anche il Senato ha votato il via libera alla risoluzione di maggioranza che autorizza lo scostamento da 8 miliardi dal pareggio di bilancio chiesto dal Governo. I voti a favore sono stati 278, 4 quelli contrari e 4 gli astenuti. In mattina anche l’Aula della Camera aveva dato il suo ok, praticamente all’unanimità, alla risoluzione di maggioranza. A Montecitorio i voti a favore sono stati 552, nessun contrario, sei gli astenuti. “Lo scostamento di bilancio – ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri – che in questi minuti si sta votando ci consentirà di intervenire sulle prossime scadenze fiscali attraverso una loro sospensione più larga di quella fatta ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 26 novembre 2020)ilha votato il viaalla risoluzione di maggioranza che autorizza loda 8 miliardi dal pareggio dichiesto dal Governo. I voti a favore sono stati 278, 4 quelli contrari e 4 gli astenuti. In mattinal’Aula dellaaveva dato il suo ok, praticamente all’unanimità, alla risoluzione di maggioranza. A Montecitorio i voti a favore sono stati 552, nessun contrario, sei gli astenuti. “Lodi– ha detto il ministro dell’Economia Roberto– che in questi minuti si sta votando ci consentirà diprossimefiscali attraverso una loro sospensione più larga di quella fatta ...

Roma, 26 Novembre - La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio con 552 sì. Sei gli astenuti e nessun voto contrario. Anche il centrodestra ha votato a favore.

