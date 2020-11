Vi spiego come sarà l’Università della Difesa. Parla il gen. Giancotti (Di giovedì 26 novembre 2020) Un hub del pensiero strategico, aperto all’esterno, che permetta alla Difesa e al Paese di sviluppare intelligenza collettiva per affrontare meglio un futuro incerto e denso di sfide. È così che il generale Fernando Giancotti, presidente del Centro alti studi per la Difesa (Casd), spiega a Formiche.net la riconfigurazione in “Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa” (Ssosd), presentata mercoledì durante l’inaugurazione dell’anno accademico 2020-2021. Generale, i giornalisti amano i titoli concisi, e anche noi abbiamo scritto di una “Università della Difesa”. È un’espressione corretta? Non la chiamerei così, perché l’espressione non coglie a mio avviso l’essenza dell’operazione. Un’Università presenta un’offerta formativa ampia e differenziata. Una Scuola ... Leggi su formiche (Di giovedì 26 novembre 2020) Un hub del pensiero strategico, aperto all’esterno, che permetta allae al Paese di sviluppare intelligenza collettiva per affrontare meglio un futuro incerto e denso di sfide. È così che il generale Fernando, presidente del Centro alti studi per la(Casd), spiega a Formiche.net la riconfigurazione in “Scuola superiore ad ordinamento speciale” (Ssosd), presentata mercoledì durante l’inaugurazione dell’anno accademico 2020-2021. Generale, i giornalisti amano i titoli concisi, e anche noi abbiamo scritto di una “Università”. È un’espressione corretta? Non la chiamerei così, perché l’espressione non coglie a mio avviso l’essenza dell’operazione. Un’Università presenta un’offerta formativa ampia e differenziata. Una Scuola ...

