Verso aggiornamento Linee guida cataratta | ' estendere cure migliori a tutti i pazienti che ne hanno bisogno' Piovella | ' permettere terapie intravitreali a tutti noi specialisti'

(Di giovedì 26 novembre 2020) Milano, 26 nov. (Adnkronos Salute) - "In questi mesi di pandemia le visite oculistiche sono diminuite del 50%, sia perché in questa seconda fase di difficoltà nongli ospedali sono disponibili a erogare le prestazioni di tipo oculistico sia perché istessi, per timore di contagiarsi, si rifiutano di farsi visitare". Matteo, presidente della Società oftalmologica italiana (Soi), in occasione del II Congresso digitale Soi in programma in modalità telematica da oggi 26 novembre a domenica 29 lancia un allarme per l'impatto di Covid-19 sui controlli agli occhi e sugli interventi salvavista, come la chirurgia dellao le iniezionicontro la maculopatia: "Quest'anno in Europa sono crollate del 70%", mentre sono scese di un terzo in Italia che ...