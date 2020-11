Vergogna a Napoli: cori anti Juventus durante commemorazione di Maradona (Di giovedì 26 novembre 2020) Nel tardo pomeriggio di ieri, la notizia della scomparsa di Diego Armando Maradona ha sconvolto il mondo del calcio, ma non solo. Se n’è andata un’icona di questo sport, un uomo che ha contribuito a rendere il calcio un qualcosa di sensazionale, capace di fare battere il cuore di milioni di appassionati. Si è spenta una stella, forse la più brillante dell’universo calcistico. Maradona ha scaldato gli animi di generazioni su generazioni, grazie alle sue magie ed al suo talento sensazionale. Si è spento all’età di 60 anni, lui che ha coniato la “mano de Dios”, lui che ha portato il Napoli sul tetto d’Italia, lui che ha realizzato “il gol del secolo” in quella partita tra Argentina ed Inghilterra del 1986. La scomparsa di Maradona ha portato lo stato sudamericano a indire tre giorni di lutto nazionale, mentre nel ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Nel tardo pomeriggio di ieri, la notizia della scomparsa di Diego Armandoha sconvolto il mondo del calcio, ma non solo. Se n’è andata un’icona di questo sport, un uomo che ha contribuito a rendere il calcio un qualcosa di sensazionale, capace di fare battere il cuore di milioni di appassionati. Si è spenta una stella, forse la più brillante dell’universo calcistico.ha scaldato gli animi di generazioni su generazioni, grazie alle sue magie ed al suo talento sensazionale. Si è spento all’età di 60 anni, lui che ha coniato la “mano de Dios”, lui che ha portato ilsul tetto d’Italia, lui che ha realizzato “il gol del secolo” in quella partita tra Argentina ed Inghilterra del 1986. La scomparsa diha portato lo stato sudamericano a indire tre giorni di lutto nazionale, mentre nel ...

