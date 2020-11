Van Der Valk, anticipazioni puntata in onda giovedì 26 novembre su Giallo (Di giovedì 26 novembre 2020) Van Der Valk, il remake del cult inglese in onda da giovedì 26 novembre alle 21:10 su Giallo. anticipazioni e trama. giovedì 26 novembre 2020 su Giallo (canale 38 del digitale terrestre e 167 su Sky) andra in onda una nuova serie poliziesca che ricorderà qualcosa ai fan del genere. Si tratta di Van Der Valk remake dell’omonima serie britannica degli anni settanta, tornato in onda di recente nel Regno Unito, con nuove storie e un nuovo cast. La serie è stata creata per la televisione inglese dove è andata in onda la scorsa primavera, ed è composta da 3 episodi della durata di novanta minuti, che andranno in onda ogni giovedì su ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 26 novembre 2020) Van Der, il remake del cult inglese inda26alle 21:10 sue trama.262020 su(canale 38 del digitale terrestre e 167 su Sky) andra inuna nuova serie poliziesca che ricorderà qualcosa ai fan del genere. Si tratta di Van Derremake dell’omonima serie britannica degli anni settanta, tornato indi recente nel Regno Unito, con nuove storie e un nuovo cast. La serie è stata creata per la televisione inglese dove è andata inla scorsa primavera, ed è composta da 3 episodi della durata di novanta minuti, che andranno inognisu ...

Van Der Valk, il remake del cult inglese in onda da giovedì 26 novembre alle 21:10 su Giallo. Anticipazioni e trama. Giovedì 26 novembre 2020 su Giallo (canale 38 del digitale terrestre e 167 su Sky) ...

sc Heerenveen-FC Emmen 4-0

Nessun problema e vittoria larghissima per l'Heerenveen di Jansen che ha surclassato l'Emmen portando a casa i tre punti. Troppo ampio il divario visto oggi sul terreno di gioco.

