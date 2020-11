Vaccino Covid, in Lombardia 200mila dosi per anziani e medici (Di giovedì 26 novembre 2020) Operatori sanitari, sociosanitari e amministrativi degli ospedali pubblici, delle Rsa e ospiti di queste ultime. Saranno oltre 200.000 i soggetti coinvolti nella prima fase di somministrazione del in . Leggi su leggo (Di giovedì 26 novembre 2020) Operatori sanitari, sociosanitari e amministrativi degli ospedali pubblici, delle Rsa e ospiti di queste ultime. Saranno oltre 200.000 i soggetti coinvolti nella prima fase di somministrazione del in .

borghi_claudio : Qui stanno tentando di farmi diventare no vax. Ma che cavolo vuol dire 'se un vaccino non basta te ne faccio due'?… - LegaSalvini : DAL PD TERRORISMO MEDIATICO SUI VACCINI: 'NON VI FAREMO PARLARE PIÙ' VA IN TELEVISIONE E SPARA: “CHI HA DEI DUBBI S… - Rinaldi_euro : Dal Pd terrorismo mediatico sui vaccini: 'Non vi faremo parlare più' - mzuppy : RT @HuffPostItalia: Pfizer sta preparando una versione in polvere del suo vaccino anti-Covid - silvia92745700 : RT @claudio_2022: I vaccinati trasmettono il Covid? Guerra dei virologi tra Ilaria Capua e Burioni. Togliete tutti sti televirologi dalle… -