Vaccino Covid, Alessandro Gassmann choc: “Tessera a chi lo fa” (Di giovedì 26 novembre 2020) Covid-19, Alessandro Gassmann pro Vaccino. L’attore non usa mezze misure. “Chi non vuole farselo non entra in ristoranti, bar, cinema, teatri, stadi e tiene sempre la mascherina”. E’ subito polemica. Vaccino Covid-19: favorevoli o contrari? C’è chi ci va con i piedi di piombo ed aspetta di visionare maggiori dati sulla sicurezza, come Crisanti e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 26 novembre 2020)-19,pro. L’attore non usa mezze misure. “Chi non vuole farselo non entra in ristoranti, bar, cinema, teatri, stadi e tiene sempre la mascherina”. E’ subito polemica.-19: favorevoli o contrari? C’è chi ci va con i piedi di piombo ed aspetta di visionare maggiori dati sulla sicurezza, come Crisanti e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

borghi_claudio : Qui stanno tentando di farmi diventare no vax. Ma che cavolo vuol dire 'se un vaccino non basta te ne faccio due'?… - LegaSalvini : DAL PD TERRORISMO MEDIATICO SUI VACCINI: 'NON VI FAREMO PARLARE PIÙ' VA IN TELEVISIONE E SPARA: “CHI HA DEI DUBBI S… - Rinaldi_euro : Dal Pd terrorismo mediatico sui vaccini: 'Non vi faremo parlare più' - PAOLAMALACRIDA : RT @agorarai: “Lo scetticismo che c’è sul vaccino anti-Covid non lo ridurrei a un fatto di essere no-vax. Bisogna aspettare i dati, e riten… - Fiorells69 : RT @HuffPostItalia: Antonella Viola: “Il vaccino per il Covid quando sarà approvato sarà un vaccino sicuro' -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Antonella Viola: “Il vaccino per il Covid quando sarà approvato sarà un vaccino sicuro" L'HuffPost C’è un nesso tra la carne di pollo e la deforestazione in Amazzonia

La notizia arriva dal Guardian e potrebbe (o dovrebbe) cambiare le parte delle nostre abitudini alimentari. ‘Supermercati e fast food vendono polli nutriti con soia importata a causa di migliaia di in ...

Luco dei Marsi, ieri registrati 6 nuovi casi Covid-19

Luco dei Marsi – Sei nuovi casi positivi al Covid-19 a Luco dei Marsi. E’ quanto ha comunicato il Sindaco di Luco dei Marsi Marivera De Rosa nella serata di ieri. “Ho appena ricevuto la comunicazione ...

La notizia arriva dal Guardian e potrebbe (o dovrebbe) cambiare le parte delle nostre abitudini alimentari. ‘Supermercati e fast food vendono polli nutriti con soia importata a causa di migliaia di in ...Luco dei Marsi – Sei nuovi casi positivi al Covid-19 a Luco dei Marsi. E’ quanto ha comunicato il Sindaco di Luco dei Marsi Marivera De Rosa nella serata di ieri. “Ho appena ricevuto la comunicazione ...