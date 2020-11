Vaccino Coronavirus | Pfizer | Moderna e Astrazeneca | qual è il migliore?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 26 novembre 2020) L’emergenza, ormai da mesi, ha stravolto la vita di tutti. Il virus si è portato via tante persone e ha messo (e sta mettendo) a dura prova ospedali (sempre più in sofferenza) e personale sanitario, sempre più stremato. Tra paure, inefficienze e inadempienze (da parte di chi, forse, poteva farecosa di più per non farci trovare impreparati di fronte alla seconda ondata) ora tutte le attenzioni sono rivolte sul. Quello che dovrebbe farci tornare a vivere anche se, come ha spiegato la virologa Ilaria Capua, questo non è da intendersi come una panacea. Ci sarà bisogno di una campagna di vaccinazione ben pensata e studiata e ci vorrà del tempo prima che tutta la popolazione venga vaccinata. Leggi anche: Terza ondata Covid in Italia: quando ci sarà e quanto durerà E tra diverse polemiche (ancora prima di avere un ...