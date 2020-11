Vaccino anti-Covid, la Lombardia annuncia: prime dosi per 200mila persone (Di giovedì 26 novembre 2020) Milano, 26 novembre 2020 - In Lombardia , la regione più colpita dalla diffusione del coronavirus, saranno oltr e 200.000 i soggetti coinvolti nella prima fase di somministrazione del Vaccino Covid 19 ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 26 novembre 2020) Milano, 26 novembre 2020 - In, la regione più colpita dalla diffusione del coronavirus, saranno oltr e 200.000 i soggetti coinvolti nella prima fase di somministrazione del19 ...

