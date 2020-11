Vaccini, Roberto Burioni smentisce Ilaria Capua: “Non è vero che chi è vaccinato può trasmettere la malattia” (Di giovedì 26 novembre 2020) Dopo le osservazioni di alcuni esperti, tra cui Ilaria Capua, riguardo la possibilità che le persone sottoposte al vaccino anti Covid siano ancora in grado di contagiare, il virologo Roberto Burioni ha pubblicato alcuni tweet che puntano a fare chiarezza. “Gira la notizia che (in generale) i vaccinati sono protetti ma possono trasmettere la malattia. QUESTO NON È vero”, ha scritto il professore di virologia del San Raffaele. “Per morbillo, rosolia, parotite o varicella – e qui mi fermo ma la lista è lunga – chi è vaccinato non può essere infettato e NON PUÒ trasmettere la malattia”. Intervistata a DiMartedì, Ilaria Capua, direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’università della Florida ... Leggi su tpi (Di giovedì 26 novembre 2020) Dopo le osservazioni di alcuni esperti, tra cui, riguardo la possibilità che le persone sottoposte al vaccino anti Covid siano ancora in grado di contagiare, il virologoha pubblicato alcuni tweet che puntano a fare chiarezza. “Gira la notizia che (in generale) i vaccinati sono protetti ma possonola malattia. QUESTO NON È”, ha scritto il professore di virologia del San Raffaele. “Per morbillo, rosolia, parotite o varicella – e qui mi fermo ma la lista è lunga – chi ènon può essere infettato e NON PUÒla. Intervistata a DiMartedì,, direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’università della Florida ...

