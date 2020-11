Va in Questura, le mani sporche di sangue: ha appena massacrato la compagna (Di giovedì 26 novembre 2020) Ennesimo femmincidio, questa volta in Friuli Venezia Giulia: uccisa con diverse coltellate al collo dal compagno che poi si costituisce. Da Padova a Pordenone: pochi chilometri e la stessa mattanza. Ieri una ragazza marocchina uccisa a Padova dal marito geloso, lascia tre figli ed era incinta del quarto. Poi la tragedia in Friuli Venezia Giulia. Un’altra donna barbaramente uccisa, e sempre all’arma bianca. Diverse coltellate al collo fino a farla morire dissanguata. Poi, con le mani ancora sporche del sangue della compagna, si è presentato in Questura e si è costituito, proprio come l’assassino di Padova, reo confesso. La donna aveva 34 anni, lui è un 33enne di Riveredo in Piano: è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato. Gli agenti della Squadra Mobile ... Leggi su chenews (Di giovedì 26 novembre 2020) Ennesimo femmincidio, questa volta in Friuli Venezia Giulia: uccisa con diverse coltellate al collo dal compagno che poi si costituisce. Da Padova a Pordenone: pochi chilometri e la stessa mattanza. Ieri una ragazza marocchina uccisa a Padova dal marito geloso, lascia tre figli ed era incinta del quarto. Poi la tragedia in Friuli Venezia Giulia. Un’altra donna barbaramente uccisa, e sempre all’arma bianca. Diverse coltellate al collo fino a farla morire dissanguata. Poi, con leancoradeldella, si è presentato ine si è costituito, proprio come l’assassino di Padova, reo confesso. La donna aveva 34 anni, lui è un 33enne di Riveredo in Piano: è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato. Gli agenti della Squadra Mobile ...

