Usciremo da questa crisi solo se tutti i partiti penseranno al futuro

(Di giovedì 26 novembre 2020) Era il 18 ottobre, il presidente del Consiglio in diretta televisiva scolpì tre granitiche certezze: non chiuderemo le scuole, non disporremo nuovi lockdown, l’economia italiana sta vivendo “una vigorosa ripresa”. Di lì a pochi giorni fu chiaro aquanti friabili fossero le certezze di Giuseppe Conte. Siamo nel pieno di una tragedia nazionale con un governo evidentemente incapace di fronteggiarla. Chi si trova all’opposizione ha due possibilità: sedersi sulla riva del fiume attendendo che la corrente porti il cadavere politico del presidente del Consiglio, ben sapendo che a sfilare sarebbe anche il cadavere sociale della Nazione; oppure fare proposte concrete nell’interesse dell’Italia. Invocando maggiori risorse per i lavoratori autonomi e per le partite Iva, Silvio Berlusconi e Forza Italia hanno scelto la seconda strada, il governo ha accettato la proposta, le ...