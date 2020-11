Usa, primo appello alla nazione di Biden: raddoppiare gli sforzi per superare la pandemia (Di giovedì 26 novembre 2020) (Teleborsa) – Lotta al Covid-19 e unità nazionale nella crisi. Il primo discorso alla nazione da presidente eletto di Joe Biden è un appello ai cittadini “a raddoppiare gli sforzi” per sconfiggere il virus e a rispettare le regole di sicurezza – mascherina, distanziamento sociale e nessun assembramento – in occasione del lungo weekend del Thanksgiven. “Guardando indietro alla nostra storia, vediamo che è stato nelle circostanze più difficili che l’anima della nostra nazione è stata forgiata”, ha detto in collegamento video da Wilmington. Biden ha esortato gli americani a “superare l’attuale crisi insieme”, liquidando con poche parole il pressing mediatico del presidente uscente Trump che continua a ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 26 novembre 2020) (Teleborsa) – Lotta al Covid-19 e unità nazionale nella crisi. Ildiscorsoda presidente eletto di Joeè unai cittadini “agli” per sconfiggere il virus e a rispettare le regole di sicurezza – mascherina, distanziamento sociale e nessun assembramento – in occasione del lungo weekend del Thanksgiven. “Guardando indietronostra storia, vediamo che è stato nelle circostanze più difficili che l’anima della nostraè stata forgiata”, ha detto in collegamento video da Wilmington.ha esortato gli americani a “l’attuale crisi insieme”, liquidando con poche parole il pressing mediatico del presidente uscente Trump che continua a ...

