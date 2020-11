USA, a 11 anni subì i soprusi della polizia, a 14 Honestie muore di Coronavirus (Di giovedì 26 novembre 2020) Usa. Honestie è morta nell’ospedale pediatrico di Grand Rapids, in Michigan, dove era ricoverata dallo scorso 9 novembre, giorno del suo compleanno. Era diventata famosa negli Usa dopo essere stata inquadrata mentre veniva ammanettata durante un’operazione di polizia. Era il 6 dicembre 2017 e la bambina stava semplicemente camminando per strada… Tre anni fa era stata al centro di una controversia con la polizia dopo essere stata ammanettata da alcuni agenti: Honestie Hodges all’epoca aveva 11 anni, oggi è morta a causa del Covid 19. La 14enne dello Stato Usa del Michigan era risultata positiva al Coronavirus il 9 novembre ed era stata portata d’urgenza all’ospedale pediatrico Helen DeVos quello stesso giorno, secondo una pagina di raccolta fondi online creata dalla ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 26 novembre 2020) Usa.è morta nell’ospedale pediatrico di Grand Rapids, in Michigan, dove era ricoverata dallo scorso 9 novembre, giorno del suo compleanno. Era diventata famosa negli Usa dopo essere stata inquadrata mentre veniva ammanettata durante un’operazione di. Era il 6 dicembre 2017 e la bambina stava semplicemente camminando per strada… Trefa era stata al centro di una controversia con ladopo essere stata ammanettata da alcuni agenti:Hodges all’epoca aveva 11, oggi è morta a causa del Covid 19. La 14enne dello Stato Usa del Michigan era risultata positiva alil 9 novembre ed era stata portata d’urgenza all’ospedale pediatrico Helen DeVos quello stesso giorno, secondo una pagina di raccolta fondi online creata dalla ...

RobertoBurioni : @maurorizzi_mr @AlfonsoFuggetta @MedicalFactsIT presentano a giorni la richiesta di autorizzazione di emergenza a F… - lapennanicola65 : RT @carlaruocco1: Da strumento salvavita a minaccia per l'ambiente, una #mascherina usa e getta impiega 450 anni per degradarsi. Si stima… - lauradilucia : @queequeg1901 @Corvonero75 Perché tutti si sentono in diritto di pontificare su ciò che la gente fa o non fa durant… - summerofciuccio : @UrsulaSenden @assurdistan Solo fino a domani. Quando il giudice si pronuncerà sulla incostuzionalità o meno del vo… - gurulku : RT @SMaurizi: le affermazioni di #GianniRiotta su #Snowden e #Greenwald sono allucinanti.Manco la destra USA è tanto reazionaria. 7 anni fa… -