Usa 2020, il primo discorso di Biden: "Siamo in guerra contro il virus, non tra di noi" (Di giovedì 26 novembre 2020) Il presidente eletto Joe Biden ha tenuto ieri, mercoledì 25 novembre, il suo primo discorso "non politico" da quando ha vinto le presidenziali. Lo ha fatto alla vigilia del Thanksgiving, il giorno del ringraziamento al Signore, lanciando un messaggio di speranza e chiedendo alla nazione di "resistere" nonostante l'aumento dei contagi nel Paese. "Guardando indietro nella nostra storia – ha detto da Wilmington, in Delaware – si vede che l'anima degli americani è stata forgiata nelle circostanze più difficili". "So che il Paese si è stancato di combattere – ha proseguito – ma dobbiamo ricordarci che siamo in guerra contro il virus, non tra di noi". Un appello all'unità in un America profondamente divisa e al rispetto delle regolo anti-Covid: portare la mascherina, ...

