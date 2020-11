Uomini e Donne, Tina Cipollari straziata dalla morte di Maria: “Ci hai fatto fare tante risate” i video più divertenti (Di giovedì 26 novembre 2020) I fan di Uomini e Donne questa matTina si sono svegliati con una triste notizia in quanto una dama del parterre degli over, Maria S., è venuta a mancare e la più straziata sembra essere Tina Cipollari. L’opinionista, infatti, ha pubblicato un messaggio sui social in cui ha ricordato la dama. Tra le due Donne sono spesso sorti dei battibecchi divertenti in quanto la Cipollari era solita imitare l’esponente del parterre. Sul web, infatti, stanno circolando moltissimi filmati relativi alle scene più divertenti di cui si è resa protagonista la donna defunta. Il messaggio di Tina Cipollari per Maria S. Tina Cipollari ha ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 26 novembre 2020) I fan diquesta matsi sono svegliati con una triste notizia in quanto una dama del parterre degli over,S., è venuta a mancare e la piùsembra essere. L’opinionista, infatti, ha pubblicato un messaggio sui social in cui ha ricordato la dama. Tra le duesono spesso sorti dei battibecchiin quanto laera solita imitare l’esponente del parterre. Sul web, infatti, stanno circolando moltissimi filmati relativi alle scene piùdi cui si è resa protagonista la donna defunta. Il messaggio diperS.ha ...

CottarelliCPI : In Italia solo il 2,4 percento degli uomini uccisi è stato ucciso da un partner o ex partner. Per le donne questo d… - NicolaPorro : Gli uomini non sono potenziali stupratori. E dove sono le femministe, quando il violento è islamico o quando i bers… - CardRavasi : “Servono molte donne ridenti e potenti che parlino alle bambine e molti uomini educati fin da piccoli a rispettarle… - WittyTV : La delusione di Chiara, il ritorno di Lucrezia, e Marianna... Ecco cosa è successo nella puntata di oggi di… - Vito223142873 : @Marilen86974697 Nn li chiamerei uomini quelli che fanno del male alle donne -