Uomini e donne anticipazioni: SOPHIE e ANTONIO, saranno scintille! (Di giovedì 26 novembre 2020) Quest’oggi andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne, il talk show dei sentimenti di Mediaset giunto alla venticinquesima stagione. Assisteremo al litigio tra Dalila e Gianluca De Matteis. I due hanno trascorso un’esterna insieme ma le cose non sembra siano andate per il verso giusto. Il tronista si ritroverà ancora una volta ai ferri corti con una sua corteggiatrice. Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di venerdì 27 novembre 2020 Davide non è potuto uscire fisicamente con Beatrice, chiusa in casa a causa di una lieve indisposizione e i due si sono visti quindi via Skype. Nel bel mezzo della videochiamata la madre della donna interverrà e non avrà un atteggiamento “molto conciliante” verso Davide… Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) In studio Chiara rivelerà di essere molto presa dal Donadei ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 26 novembre 2020) Quest’oggi andrà in onda una nuova puntata di, il talk show dei sentimenti di Mediaset giunto alla venticinquesima stagione. Assisteremo al litigio tra Dalila e Gianluca De Matteis. I due hanno trascorso un’esterna insieme ma le cose non sembra siano andate per il verso giusto. Il tronista si ritroverà ancora una volta ai ferri corti con una sua corteggiatrice. Leggi anche: BEAUTIFUL,puntata di venerdì 27 novembre 2020 Davide non è potuto uscire fisicamente con Beatrice, chiusa in casa a causa di una lieve indisposizione e i due si sono visti quindi via Skype. Nel bel mezzo della videochiamata la madre della donna interverrà e non avrà un atteggiamento “molto conciliante” verso Davide… Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) In studio Chiara rivelerà di essere molto presa dal Donadei ...

