Una vita, anticipazioni 27 novembre: Felipe scopre che Marcia è stata rapita (Di giovedì 26 novembre 2020) Una vita torna con un nuovo episodio nel pomeriggio di venerdì 27 novembre. La trama riprenderà dal momento in cui Felipe riceverà un telegramma di Tano leggendo il quale, capirà che Marcia non può essere sparita di sua volontà. L’avvocato e Mauro dunque, si convinceranno del fatto che la brasiliana sia stata rapita. In attesa di sviluppi su questa vicenda, nella nuova puntata vedremo come Emilio mal sopporterà l’idea che Ledesma possa diventare il suo patrigno, mentre tra Lolita e Carmen gli attriti sembreranno peggiorare sempre di più. Una vita, spoiler: Felipe e Mauro indagano sul rapimento di Marcia L’appuntamento con la nuova puntata di Una vita è come sempre su Canale 5 a partire dalle 14:10. Al centro della ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 26 novembre 2020) Unatorna con un nuovo episodio nel pomeriggio di venerdì 27. La trama riprenderà dal momento in cuiriceverà un telegramma di Tano leggendo il quale, capirà chenon può essere sparita di sua volontà. L’avvocato e Mauro dunque, si convinceranno del fatto che la brasiliana sia. In attesa di sviluppi su questa vicenda, nella nuova puntata vedremo come Emilio mal sopporterà l’idea che Ledesma possa diventare il suo patrigno, mentre tra Lolita e Carmen gli attriti sembreranno peggiorare sempre di più. Una, spoiler:e Mauro indagano sul rapimento diL’appuntamento con la nuova puntata di Unaè come sempre su Canale 5 a partire dalle 14:10. Al centro della ...

berlusconi : Grande campione nella vita e straordinario avversario in campo. Con Maradona ci lascia un simbolo e una bandiera de… - amnestyitalia : Ahmadreza Djalali potrebbe essere messo a morte da un momento all'altro. Così ha detto alla moglie Vida in una tele… - enricoruggeri : Due occhi pieni di bontà e voglia di comunicare. E dietro una vita meravigliosa e terribile, ha fatto innamorare po… - Leiacheese : RT @flpsq: Twitter oggi. Femmine: plz basta ammazzarci Maschi: sì, brave, però ora zitte che dobbiamo piangere la morte di una figura per n… - RobertPapaOff : @ftk33333 E poi mi parli di una vita insieme -