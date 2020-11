Una falange nell’involtino primavera: sorpresa raccapricciante nell’imolese (Di giovedì 26 novembre 2020) Una falange dentro all’involtino primavera. Con tanto di unghia. Non è certamente quello che si aspettava di trovare il consumatore ravennate nella confezione comprata in un supermercato del territorio imolese. La raccapricciante scoperta è stata seguita dalla denuncia del malcapitato consumatore. Ora la Procura ha aperto l’inchiesta. La confezione proviene dalla Spagna. >> “Detto Fatto”, il tutorial spiega come essere sexy durante la spesa: è bufera Spesa con sorpresa Il consumatore, residente a San Lorenzo di Lugo, in provincia di Ravenna, aveva acquistato giovedì scorso, in un supermercato a Imola, in provincia di Bologna, la confezione di involtini primavera finita ora sotto accusa. Infatti, il malcapitato ha ritrovato all’interno di uno degli involtini un frammento di dito, probabilmente ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 26 novembre 2020) Unadentro all’involtino. Con tanto di unghia. Non è certamente quello che si aspettava di trovare il consumatore ravennate nella confezione comprata in un supermercato del territorio imolese. Lascoperta è stata seguita dalla denuncia del malcapitato consumatore. Ora la Procura ha aperto l’inchiesta. La confezione proviene dalla Spagna. >> “Detto Fatto”, il tutorial spiega come essere sexy durante la spesa: è bufera Spesa conIl consumatore, residente a San Lorenzo di Lugo, in provincia di Ravenna, aveva acquistato giovedì scorso, in un supermercato a Imola, in provincia di Bologna, la confezione di involtinifinita ora sotto accusa. Infatti, il malcapitato ha ritrovato all’interno di uno degli involtini un frammento di dito, probabilmente ...

