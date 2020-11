Un gruppo di ragazzini ha pestato un 'bangladino' perché non ha voluto regalare loro le birre (Di giovedì 26 novembre 2020) AGI - In branco hanno accerchiato un chiosco-bar e dopo aver preteso dal dipendente - un cittadino del Bangladesh di 64 anni - delle bottiglie di birra "gratis", al rifiuto lo hanno selvaggiamente aggredito, mettendo a soqquadro il chiosco e rubando delle bottiglie. È accaduto nella tarda serata di ieri in piazza di Porta San Giovanni. I protagonisti della brutta storia sono giovani di età compresa tra i 15 e i 20 anni. Uno di loro, un 18enne romano, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma San Giovanni e del Nucleo Operativo della Compagnia Roma piazza Dante. Altri 6 "bulli" - tra cui 4 ragazzine - tra i 15 e i 20 anni, tutti romani, tranne il più grande che ha origini cubane, sono stati denunciati a piede libero. I fatti: il gruppo di ragazzini, dopo che la vittima si è rifiutato di consegnare alcune bottiglie di birra ... Leggi su agi (Di giovedì 26 novembre 2020) AGI - In branco hanno accerchiato un chiosco-bar e dopo aver preteso dal dipendente - un cittadino del Bangladesh di 64 anni - delle bottiglie di birra "gratis", al rifiuto lo hanno selvaggiamente aggredito, mettendo a soqquadro il chiosco e rubando delle bottiglie. È accaduto nella tarda serata di ieri in piazza di Porta San Giovanni. I protagonisti della brutta storia sono giovani di età compresa tra i 15 e i 20 anni. Uno di, un 18enne romano, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma San Giovanni e del Nucleo Operativo della Compagnia Roma piazza Dante. Altri 6 "bulli" - tra cui 4 ragazzine - tra i 15 e i 20 anni, tutti romani, tranne il più grande che ha origini cubane, sono stati denunciati a piede libero. I fatti: ildi, dopo che la vittima si è rifiutato di consegnare alcune bottiglie di birra ...

Era "colpevole" di non avergli regalato delle bottiglie di birra per spassarsela. Per questo, dopo averlo accerchiato, lo hanno selvaggiamente aggredito, per poi rubare alcune bottiglie. Vittima è un ...

San Giovanni, baby gang picchia gestore e deruba chiosco bar: nel gruppo anche quattro ragazzine

Brutale aggressione a Roma da parte di una baby gang contro il gestore di un chiosco bar di nazionalità del Bangladesh. E' accaduto ieri sera piazza di Porta San Giovanni: la vittima ha ...

Era "colpevole" di non avergli regalato delle bottiglie di birra per spassarsela. Per questo, dopo averlo accerchiato, lo hanno selvaggiamente aggredito, per poi rubare alcune bottiglie. Vittima è un ...