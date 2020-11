Un concerto di Louis Tomlinson in streaming per beneficienza: tutti i dettagli (Di giovedì 26 novembre 2020) Un concerto di Louis Tomlinson in streaming, presto e per beneficienza. L’ex One Direction ha annunciato l’evento per il 12 dicembre, in diretta da Londra a cominciare dalle ore 21. Ecco cos’ha dichiarato l’artista sui suoi canali social: “Sono così entusiasta di annunciare che sto riunendo la mia band e la mia troupe per organizzare uno spettacolo speciale per tutti voi che sarà trasmesso in live streaming il 12 dicembre. Lo spettacolo supporterà 5 cause importanti molto vicine al mio cuore.” Il ricavato del concerto sarà devoluto in beneficienza a FareShare, Crew Nation, Stagehand, Bluebell Wood Children’s Hospice e alla crew di Louis Tomlinson. I biglietti sono disponibili per la vendita al ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 26 novembre 2020) Undiin, presto e per. L’ex One Direction ha annunciato l’evento per il 12 dicembre, in diretta da Londra a cominciare dalle ore 21. Ecco cos’ha dichiarato l’artista sui suoi canali social: “Sono così entusiasta di annunciare che sto riunendo la mia band e la mia troupe per organizzare uno spettacolo speciale pervoi che sarà trasmesso in liveil 12 dicembre. Lo spettacolo supporterà 5 cause importanti molto vicine al mio cuore.” Il ricavato delsarà devoluto ina FareShare, Crew Nation, Stagehand, Bluebell Wood Children’s Hospice e alla crew di. I biglietti sono disponibili per la vendita al ...

