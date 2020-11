Un cervello strappato alle favelas Filippo Facci | la carezza a Maradona controcorrente

(Di giovedì 26 novembre 2020) Diego Armando, nel giorno della morte, divide gli italiani e gli appassionati di calcio di tutto il mondo. La maggior parte lo celebra come il più grande calciatore di sempre (Pelè permettendo), rimarcandone i trionfi con il Napoli (due storici scudetti) e con l'Argentina (un Mondiale vinto e una finale con l'Albiceleste di fatto Diego-dipendente). Il partito minoritario si concentra sulla discutibile vita privata del Pibe, tra droga, alcol, dichiarazioni eccessive e scelte politiche estreme. La verità è cheè tutto questo, complesso e straordinario mix di eccentricità. E il tweet diprova a riassumerlo in poche parole: "Uno dei due o tre più grandi calciatori di ogni tempo, per il resto una una".

BerniCurenai : L'ODIOGRAFIA DI #MARADONA -FACCI:UN CERVELLO STRAPPATO ALLA FAVELA-SALLUSTI,RIOTTA E MUGHINI... - albeggiava52 : RT @LucillaMasini: 'Uno dei due o tre più grandi calciatori di ogni tempo, per il resto un cervello strappato a una favela' ha detto Facci,… - _DAGOSPIA_ : L'ODIOGRAFIA DI MARADONA-FACCI:UN CERVELLO STRAPPATO ALLA FAVELA- E POI RIOTTA E MUGHINI... - EvadameOne : @LucillaMasini Meglio un cervello strappato alle favela che un 'bidone al posto del cuore'. - LucillaMasini : 'Uno dei due o tre più grandi calciatori di ogni tempo, per il resto un cervello strappato a una favela' ha detto F… -

Ultime Notizie dalla rete : cervello strappato

Giornalettismo

E il tweet di Filippo Facci prova a riassumerlo in poche parole: "Uno dei due o tre più grandi calciatori di ogni tempo, per il resto un cervello strappato a una favelas".Diego Armando Maradona non è mai stato ben voluto, questa è la verità. Anche se oggi, in ogni parte del mondo, c’è esaltazione e ricordo commosso. Se quest’ultimo atteggiamento è comunque dettato dal ...