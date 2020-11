Ultime Notizie Roma del 26-11-2020 ore 14:10 (Di giovedì 26 novembre 2020) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio e Maradona il calcio perde la sua Stella ha subito un arresto cardiocircolatorio nella sua casa di tigre vicino a Buenos Aires dove stava trascorrendo la convalescenza dopo l’intervento chirurgico alla testa di qualche settimana fa proclamati tre giorni di lutto nazionale in Argentina lutto cittadino anche a Napoli è giunto in questura con le mani ancora sporche di sangue dopo aver ucciso la compagna con numerose coltellate al collo è accaduto la notte scorsa arriverei do in piano in provincia di Pordenone dov’è andato poi a costituirsi la vittima aveva 34 anni l’omicida uno di meno è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario plurimo aggravato il presidente americano scienze Donald Trump ha esortato i suoi sostenitori a lavorare per riportare i risultati ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 26 novembre 2020)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio e Maradona il calcio perde la sua Stella ha subito un arresto cardiocircolatorio nella sua casa di tigre vicino a Buenos Aires dove stava trascorrendo la convalescenza dopo l’intervento chirurgico alla testa di qualche settimana fa proclamati tre giorni di lutto nazionale in Argentina lutto cittadino anche a Napoli è giunto in questura con le mani ancora sporche di sangue dopo aver ucciso la compagna con numerose coltellate al collo è accaduto la notte scorsa arriverei do in piano in provincia di Pordenone dov’è andato poi a costituirsi la vittima aveva 34 anni l’omicida uno di meno è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario plurimo aggravato il presidente americano scienze Donald Trump ha esortato i suoi sostenitori a lavorare per riportare i risultati ...

SkyTG24 : Morte di Maradona, da oggi a sabato la camera ardente a Buenos Aires. LIVE - Agenzia_Ansa : #Covid: 34.282 i nuovi casi e 753 i morti nelle ultime 24 ore #ANSA - narses__ : @SapereeunDovere Sileri: 'Per anziani e sanitari deve esserci l’obbligo vaccinale. PER ORA non credo sarà necessari… - Calab_Magnifica : Decalogo Codacons per fare acquisti sicuri ed evitare truffe - PianetaMilan : Nuovo #SanSiro, i dubbi del Comune: ci sono diversi ostacoli / News - #ACMilan #SempreMilan #Milan -