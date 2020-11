Ultime Notizie Roma del 26-11-2020 ore 13:10 (Di giovedì 26 novembre 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio la salma di via Armando Maradona morto ieri dopo un arresto cardiorespiratorio è arrivata la Casa Rosada di Buenos Aires il palazzo presidenziale argentino Dove è stata allestita la camera ardente su indicazione della famiglia segnalo un breve comunicato ufficiale l’orario delle visite Si estenderà fino alle 16 le 20 italiane di oggi a Napoli continua intanto l’omaggio di tifosi davanti allo stadio San Paolo cronaca ucciso la compagna 34enne massacrando la con diverse coltellate al collo e quindi si è presentato in questura Pordenone con le mani ancora sporche di sangue confessando il delitto l’uomo un 33enne di River ed ho in piano è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario plurimo aggravato politica sulla relazione del governo sullo scostamento di bilancio di 8 ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 26 novembre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio la salma di via Armando Maradona morto ieri dopo un arresto cardiorespiratorio è arrivata la Casa Rosada di Buenos Aires il palazzo presidenziale argentino Dove è stata allestita la camera ardente su indicazione della famiglia segnalo un breve comunicato ufficiale l’orario delle visite Si estenderà fino alle 16 le 20 italiane di oggi a Napoli continua intanto l’omaggio di tifosi davanti allo stadio San Paolo cronaca ucciso la compagna 34enne massacrando la con diverse coltellate al collo e quindi si è presentato in questura Pordenone con le mani ancora sporche di sangue confessando il delitto l’uomo un 33enne di River ed ho in piano è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario plurimo aggravato politica sulla relazione del governo sullo scostamento di bilancio di 8 ...

