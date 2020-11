Ugo Pagliai, il fratello Silvano morto per il Covid. "Ho il cuore distrutto" (Di giovedì 26 novembre 2020) Il doloroso bollettino quotidiano del Covid ci dice che nella giornata di ieri altre sei persone hanno perso la loro battaglia contro il virus. Tra queste Silvano Pagliai , classe 1945, fratello ... Leggi su lanazione (Di giovedì 26 novembre 2020) Il doloroso bollettino quotidiano delci dice che nella giornata di ieri altre sei persone hanno perso la loro battaglia contro il virus. Tra queste, classe 1945,...

Silvano, 75 anni, stroncato in una settimana dal virus. Il dolore del grande attore pistoiese: "Ho il cuore a pezzi. Sono distrutto" ...

