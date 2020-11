UeD | Ida | “Non sono gelosa” | nessuna frecciatina a Riccardo e Roberta

(Di giovedì 26 novembre 2020) Le parole della Platano arrivate nella giornata di ieri, su Instagram, non erano rivolte al suo ex fidanzato tornato a Uomini e Donne. Lei oggi interviene e spiega bene tutto L'articolo proviene da Gossip e Tv.

infoitcultura : UeD: il cambio look di Ida, dopo Riccardo (FOTO PRIMA E DOPO) - MondoTV241 : UeD, #IdaPlatano parla della sua nuova vita e su Riccardo dice: 'Preferirei non esprimermi' #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : UeD Ida

Le parole della Platano arrivate nella giornata di ieri, su Instagram, non erano rivolte al suo ex fidanzato tornato a Uomini e Donne. Lei oggi interviene e spiega bene tutto ...Uomini e Donne: ecco la reazione inaspettata di Ida Platano dopo avero scoperto la frequentazione di Roberta e Riccardo in puntata VIDEO ...