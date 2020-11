UE: Conte, Recovery fund entro fine dicembre, e' imperativo morale (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov. (Adnkronos) - Sul Recovery fund "sono fiducioso che il Consiglio Ue di dicembre sarà quello risolutivo. Ci è stato un impegno politico faticoso lo scorso luglio, da lì nesce un imperativo morale a tradurre quell'impegno politico entro fine dicembre. Tutti i cittadini europei aspettano quella svolta, quindi anche Paesi come Ungheria e Polonia, che stanno ponendo un veto, lo supereranno, ne sono convinto: è anche nel loro interesse". Lo dice il premier Giuseppe Conte, in un'intervista al Tg5. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov. (Adnkronos) - Sul"sono fiducioso che il Consiglio Ue disarà quello risolutivo. Ci è stato un impegno politico faticoso lo scorso luglio, da lì nesce una tradurre quell'impegno politico. Tutti i cittadini europei aspettano quella svolta, quindi anche Paesi come Ungheria e Polonia, che stanno ponendo un veto, lo supereranno, ne sono convinto: è anche nel loro interesse". Lo dice il premier Giuseppe, in un'intervista al Tg5.

fattoquotidiano : RECOVERY PLAN Von der Leyen: “Italia sulla strada giusta”. Telefonata con Conte: “Siamo in stretto contatto” [Leggi… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con @Capezzone e @galietti82. Doppia inchies… - fattoquotidiano : Recovery Fund, Conte: “Italia in ritardo nella presentazione del piano? È una fake news” - TV7Benevento : UE: Conte, Recovery fund entro fine dicembre, e' imperativo morale... - claudiodamico72 : #MES Speranza vuole usarlo per finanziare il suo piano. Conte replica: “Già da manovra e Recovery arriveranno c… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Recovery Recovery Fund, Conte a La7: “C’è un ritardo dovuto al veto di Polonia e Ungheria, ma… Il Fatto Quotidiano UE: Conte, Recovery fund entro fine dicembre, e' imperativo morale

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - Sul Recovery fund "sono fiducioso che il Consiglio Ue di dicembre sarà quello risolutivo. Ci è stato un impegno politico faticoso lo scorso luglio, da lì nesce un imperativ ...

Coronavirus, arriva il nuovo Dpcm. Conte: “Non possiamo abbassare la guardia”

Sono molto i nodi da sciogliere in vista del Natale, che quest’anno sarà gravato dalla pandemia di coronavirus. La seconda ondata ha investito la Penisola, portando alla suddivisione delle Regioni in ...

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - Sul Recovery fund "sono fiducioso che il Consiglio Ue di dicembre sarà quello risolutivo. Ci è stato un impegno politico faticoso lo scorso luglio, da lì nesce un imperativ ...Sono molto i nodi da sciogliere in vista del Natale, che quest’anno sarà gravato dalla pandemia di coronavirus. La seconda ondata ha investito la Penisola, portando alla suddivisione delle Regioni in ...