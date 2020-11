Trump prepara nuove sanzioni per l’Iran prima di lasciare la Casa Bianca. Il video (Di giovedì 26 novembre 2020) Trump prepara nuove sanzioni per l’Iran prima di lasciare la Casa Bianca Milano, 26 nov. (askanews) – Un inasprimento delle sanzioni contro Teheran è il proposito di fine mandato dell’amministrazione Trump, esortando il presidente eletto Joe Biden a premere per un accordo che riduca le minacce regionali e nucleari rappresentate dalla repubblica islamica. L’inviato speciale degli Stati Uniti per l’Iran Elliott Abrams, elogiando indirettamente Biden per aver nominato nella sua squadra “persone fantastiche”, lo ha messo in guardia dal ripetere quelli che ha visto come gli errori dell’ex presidente Barack Obama nel negoziare l’accordo nucleare del 2015. Il presidente Donald ... Leggi su formiche (Di giovedì 26 novembre 2020)perdilaMilano, 26 nov. (askanews) – Un inasprimento dellecontro Teheran è il proposito di fine mandato dell’amministrazione, esortando il presidente eletto Joe Biden a premere per un accordo che riduca le minacce regionali e nucleari rappresentate dalla repubblica islamica. L’inviato speciale degli Stati Uniti perElliott Abrams, elogiando indirettamente Biden per aver nominato nella sua squadra “persone fantastiche”, lo ha messo in guardia dal ripetere quelli che ha visto come gli errori dell’ex presidente Barack Obama nel negoziare l’accordo nucleare del 2015. Il presidente Donald ...

