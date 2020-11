Trump non molla, la retorica del voto rubato passa su nuovi social (Di giovedì 26 novembre 2020) La battaglia di Donald Trump è molto lontana dal vedere la parola fine. L’obiettivo principale della sua propaganda, il grande furto dei democratici, è riprendersi la scena lasciando le briciole agli avversari. Come riuscire a fare questo? Semplicemente non mandando in soffitta il suo esercito digitale composto da una fitta rete di attivisti MAGA (acronimo italiano di Facciamo di nuovo l’America grande), QAnon, blogger e siti di estrema destra. Questo network online ha lavorato prima, durante e dopo le elezioni per destabilizzare al massimo la fiducia degli americani rispetto l’esito delle elezioni. Non è un caso che nel rintracciare i principali trending topic che stavano facendo breccia nell’opinione pubblica digitale durante le elezioni trovammo il voto per posta tra quelli più discussi. Sappiamo anche però che Trump ha dovuto ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 26 novembre 2020) La battaglia di Donaldè molto lontana dal vedere la parola fine. L’obiettivo principale della sua propaganda, il grande furto dei democratici, è riprendersi la scena lasciando le briciole agli avversari. Come riuscire a fare questo? Semplicemente non mandando in soffitta il suo esercito digitale composto da una fitta rete di attivisti MAGA (acronimo italiano di Facciamo di nuovo l’America grande), QAnon, blogger e siti di estrema destra. Questo network online ha lavorato prima, durante e dopo le elezioni per destabilizzare al massimo la fiducia degli americani rispetto l’esito delle elezioni. Non è un caso che nel rintracciare i principali trending topic che stavano facendo breccia nell’opinione pubblica digitale durante le elezioni trovammo ilper posta tra quelli più discussi. Sappiamo anche però cheha dovuto ...

Capezzone : Assolutamente da leggere su @atlanticomag @SimoZuccarelli sulle scelte di Trump in Medio Oriente, un’eredità da non… - Piu_Europa : ?? Ecco perché non credo a svolta europeista di #DiMaio e #M5S 'Non hanno esitato a schierarsi per referendum… - riotta : Trump vorrebbe concedere la grazia al cittadino russo #Snowden come regalo di addio a Putin. Verrebbe così infine i… - M5S_No_Grazie : RT @Piu_Europa: ?? Ecco perché non credo a svolta europeista di #DiMaio e #M5S 'Non hanno esitato a schierarsi per referendum #noeuro, allea… - G_A_V_76 : Potrei anche capire l’avviso di Twitter sui condividi dei post di #Trump .... ma mi spiegate il senso di utilizzare… -