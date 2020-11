Toni Servillo tra i 25 grandi attori del ventunesimo secolo secondo il New York Times (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Toni Servillo, celebre attore napoletano, è stato inserito nella lista dei 25 grandi attori del ventunesimo secolo stilata dall’autorevole giornale statunitense New York Times. “Con la sua bella faccia segnata dalle rughe e l’impeccabile eleganza, Servillo evoca una versione più solida della ‘farfalla sociale’ che Marcello Mastroianni fu nella ‘Dolce Vita“, si legge nell’articolo a firma di A. O. Scott. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –, celebre attore napoletano, è stato inserito nella lista dei 25delstilata dall’autorevole giornale statunitense New. “Con la sua bella faccia segnata dalle rughe e l’impeccabile eleganza,evoca una versione più solida della ‘farfalla sociale’ che Marcello Mastroianni fu nella ‘Dolce Vita“, si legge nell’articolo a firma di A. O. Scott. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

