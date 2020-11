The Nevers | Joss Whedon abbandona la serie HBO a causa dell' indagine su Justice League?

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 26 novembre 2020)hato laHBO The, show drammatico di fantascienza che avrebbe dovuto scrivere e dirigere per HBO, probabilmente asuseguita alle accuse di Ray Fisher. A sorpresa, arriva la notizia'abbandono didi The, nuovatv targata HBO che il creativo avrebbe dovuto dirigere oltre a collaborare allo script. La scelta dipotrebbe essere legata all'su di lui in corso riferita al filme alle accuse'attore Ray Fisher. Come riferisce ...