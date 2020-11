The Last Night continua lo sviluppo dopo aver superato i gravi problemi economici e legali (Di giovedì 26 novembre 2020) The Last Night di Odd Tales è stato annuncio nel 2017 in occasione dell'E3 di Microsoft ma, dopo il reveal con tanto di gameplay trailer, si sono perse le tracce del gioco. Nel 2019, invece, Il creatore Tim Soret aveva dichiarato che il progetto stava affrontando una serie di problemi economici e legali piuttosto grandi. Ora, però, sembra che questi problemi siano stati superati e The Last Night sta procedendo nel suo sviluppo. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 26 novembre 2020) Thedi Odd Tales è stato annuncio nel 2017 in occasione dell'E3 di Microsoft ma,il reveal con tanto di gameplay trailer, si sono perse le tracce del gioco. Nel 2019, invece, Il creatore Tim Soret aveva dichiarato che il progetto stava affrontando una serie dipiuttosto grandi. Ora, però, sembra che questisiano stati superati e Thesta procedendo nel suo. Leggi altro...

