"The Irishman": un documentario sul film di Scorsese (Di giovedì 26 novembre 2020) "The Irishman", di Martin Scorsese, è arrivato nelle sale cinematografiche nel novembre 2019 ed è distribuito sulla piattaforma Netflix. Adesso, è disponibile anche in home video, a cura di The Criterion Collection. E sarà anche online, in esclusiva, un documentario sui segreti della realizzazione del film; la celebre pellicola che fu l'adattamento cinematografico del libro di Charles Brandt "I Heard You Paint Houses", che racconta la vita di Frank Sheeran, un criminale realmente esistito. Il documentario, della durata di 36 minuti, illustra gli aspetti più importanti della produzione del film dando spazio agli interventi di Martin Scorsese. Ma spiccherà l'assenza di Joe Pesci, altro importante protagonista insieme a De Niro.

