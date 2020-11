Tg Politico Parlamentare | edizione del 26 novembre 2020

Leggi su dire

(Di giovedì 26 novembre 2020) E alla fine il voto praticamente unanime del Parlamento è arrivato. Sullo scostamento di bilancio 552 sì alla Camera e 278 al Senato. Solo 4 i voti contrari a palazzo Madama. Il premier Giuseppe Conte ringrazia le minoranze e ricorda che il voto congiunto è stato reso possibile dalla bontà delle misure varate dall’esecutivo. Esulta anche il centrodestra. Per Matteo Salvini “è stato un bel successo” perché il governo si è reso conto “che da solo non va da nessuna parte”. Giorgia Meloni sottolinea che da mesi la maggioranza prova a dividere le opposizioni ma continua a fallire. Antonio Tajani ricorda il lavoro diplomatico di Berlusconi, anche se il voto di oggi non prelude a un ingresso in maggioranza. “Restiamo alternativi a questo governo”, spiega Tajani. Intanto Salvini prepara un nuova sfida sui decreti sicurezza. “Non devono arrivare in aula”, avverte. OK ALLO SCOSTAMENTO, 108 MLD DI DEFICIT