Tg Lazio | edizione del 26 novembre 2020

(Di giovedì 26 novembre 2020) Una banda di rapinatori ha assaltato questa mattina un furgone portavalori scappando con il denaro. Ferita una guardia giurata, colpita all'inguine da un colpo di pistola. La rapina si è consumata davanti l'ufficio postale di via Vincenzo Bellini, alle porte di Roma. Illeso il conducente del porta valori, rimasto nel furgone durante l'assalto. La guardia giurata rimasta ferita è stata invece trasferita al policlinico Gemelli, ma non è in pericolo di vita. L'auto dei rapinatori è stata ritrovata a Gallicano del Lazio.