Tg Cultura, edizione del 26 novembre 2020 (Di giovedì 26 novembre 2020) I corpi di due antichi pompeiani, il padrone e il suo schiavo, sorpresi dalla furia dell’eruzione del 79 dopo Cristo mentre stavano tentando di fuggire. È questa la scoperta eccezionale avvenuta a Pompei grazie alla tecnica dei calchi in gesso durante uno scavo in località Civita Giuliana, a 700 metri a nord ovest di Pompei. Grazie all’affinamento della tecnica calcografica, torna così alla luce l’immagine dei due fuggiaschi con dettagli sorprendenti, dai panneggi degli antichi abiti romani alle vene delle mani. “Quanto è emerso dagli scavi dimostra che Pompei è un luogo incredibile di ricerca, di studio e di formazione”, ha detto il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini. – GALLERIA BORGHESE SEMPRE PIÙ SOCIAL, AL VIA NUOVI APPUNTAMENTI Leggi su dire (Di giovedì 26 novembre 2020) I corpi di due antichi pompeiani, il padrone e il suo schiavo, sorpresi dalla furia dell’eruzione del 79 dopo Cristo mentre stavano tentando di fuggire. È questa la scoperta eccezionale avvenuta a Pompei grazie alla tecnica dei calchi in gesso durante uno scavo in località Civita Giuliana, a 700 metri a nord ovest di Pompei. Grazie all’affinamento della tecnica calcografica, torna così alla luce l’immagine dei due fuggiaschi con dettagli sorprendenti, dai panneggi degli antichi abiti romani alle vene delle mani. “Quanto è emerso dagli scavi dimostra che Pompei è un luogo incredibile di ricerca, di studio e di formazione”, ha detto il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini. – GALLERIA BORGHESE SEMPRE PIÙ SOCIAL, AL VIA NUOVI APPUNTAMENTI

IlariaCampodon1 : RT @philipdisalvo: Domani alle 19 @gabriele_balbi ed io siamo su @decamerette per parlare di 'La cultura della sorveglianza' di David Lyon,… - LuissLUP : RT @philipdisalvo: Domani alle 19 @gabriele_balbi ed io siamo su @decamerette per parlare di 'La cultura della sorveglianza' di David Lyon,… - MaurizioGelatti : RT @torinoggi: Torino Short Film market: una quinta edizione da applausi cha fa crescere sogni 'europei' - decamerette : RT @philipdisalvo: Domani alle 19 @gabriele_balbi ed io siamo su @decamerette per parlare di 'La cultura della sorveglianza' di David Lyon,… - giginegro : RT @philipdisalvo: Domani alle 19 @gabriele_balbi ed io siamo su @decamerette per parlare di 'La cultura della sorv… -

Ultime Notizie dalla rete : Cultura edizione Premio Cosmos: terza edizione ai nastri di partenza Il Reggino Da Maradona a Sean Connery: il senso del necrologio per Macron

Non solo il comunicato "caloroso" per la morte del grande calciatore. Con piccoli ritratti appassionati dei personaggi da celebrare il presidente ...

I progetti futuri di Cassa depositi e prestiti nell’area del venture capital

«Se non si accelera su questo fronte culturale rischiano di trasformare non solo l’Italia, ma tutta l’Europa in un museo, mentre il resto del mondo avanza ed evolve», secondo Martìn Varsavsky, tra i ...

Non solo il comunicato "caloroso" per la morte del grande calciatore. Con piccoli ritratti appassionati dei personaggi da celebrare il presidente ...«Se non si accelera su questo fronte culturale rischiano di trasformare non solo l’Italia, ma tutta l’Europa in un museo, mentre il resto del mondo avanza ed evolve», secondo Martìn Varsavsky, tra i ...