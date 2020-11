Terrorismo: ferì militare, condanna a 14 anni e mezzo (Di giovedì 26 novembre 2020) MILANO, 26 NOV - E' stato condannato a 14 anni e 6 mesi di carcere Mahamad Fathe, 25enne yemenita arrestato per tentato omicidio aggravato dalla finalità terroristica per aver colpito alla gola, il 17 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 26 novembre 2020) MILANO, 26 NOV - E' statoto a 14e 6 mesi di carcere Mahamad Fathe, 25enne yemenita arrestato per tentato omicidio aggravato dalla finalità terroristica per aver colpito alla gola, il 17 ...

