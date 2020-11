Terrorismo, ferì militare alla Stazione centrale di Milano: condannato a 14 anni e 6 mesi (Di giovedì 26 novembre 2020) Era il 17 settembre 2019 quando Mahamad Fathe, 25enne di origine yemenita, aggredì un militare alla Stazione centrale di Milano al grido di “allah Akbar”. Oggi Fathe è stato condannato a 14 anni e 6 mesi di reclusione per tentato omicidio aggravato dalla finalità terroristica. La sentenza è stata emessa dall’ottava penale del Tribunale milanese. Fathe aveva colpito il militare alla gola con un paio di forbici, dopo averlo sorpreso alla schiena. Il soldato, in servizio per l’operazione ‘strade sicure’, aveva riportato lievi ferite. Il pm Enrico Pavone, titolare delle indagini del pool antiTerrorismo guidato da Alberto Nobili, aveva fatto riferimento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Era il 17 settembre 2019 quando Mahamad Fathe, 25enne di origine yemenita, aggredì undial grido di “h Akbar”. Oggi Fathe è statoa 14e 6di reclusione per tentato omicidio aggravato dfinalità terroristica. La sentenza è stata emessa dall’ottava penale del Tribunale milanese. Fathe aveva colpito ilgola con un paio di forbici, dopo averlo sorpresoschiena. Il soldato, in servizio per l’operazione ‘strade sicure’, aveva riportato lievi ferite. Il pm Enrico Pavone, titolare delle indagini del pool antiguidato da Alberto Nobili, aveva fatto riferimento ...

