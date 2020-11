Terapia intensiva: posti letto occupati per il 45 per cento in Puglia Gimbe (Di giovedì 26 novembre 2020) Di Francesco Santoro: La percentuale dei posti letto occupati dai pazienti Covid in Terapia intensiva in Puglia è salita al 45 per cento (sette giorni fa era del 41 per cento). E così anche la percentuale dei posti letto occupati nella cosiddetta area non critica degli ospedali che raggiunge il 45 per cento (era del 43 per cento). A sottolinearlo è Fondazione Gimbe nel consueto report settimanale indipendente. Gimbe, inoltre, certifica l’aumento degli attualmente positivi per 100 mila abitanti (sono 818) e la diminuzione della percentuale di incremento dei casi che dal 32,7 per cento la scorsa settimana scende al 25,4 ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 26 novembre 2020) Di Francesco Santoro: La percentuale deidai pazienti Covid ininè salita al 45 per(sette giorni fa era del 41 per). E così anche la percentuale deinella cosiddetta area non critica degli ospedali che raggiunge il 45 per(era del 43 per). A sottolinearlo è Fondazionenel consueto report settimanale indipendente., inoltre, certifica l’aumento degli attualmente positivi per 100 mila abitanti (sono 818) e la diminuzione della percentuale di incremento dei casi che dal 32,7 perla scorsa settimana scende al 25,4 ...

you_trend : ?? #Coronavirus, 25/11/20 • Attualmente positivi: 791.697 • Deceduti: 52.028 (+722) • Dimessi/Guariti: 637.149 (+31… - RobertoBurioni : Oggi solo 10 pazienti entrati in terapia intensiva. La figura è del 10 agosto quando medici, giornalisti, economist… - HuffPostItalia : Lillo Petrolo: 'Ho preso il covid in modo banale, avevo abbassato la mascherina per respirare' - ekuonews : FOTO | Ospedale di Giulianova, ispezione di Brucchi per realizzazione percorso Covid e terapia Sub Intensiva - regionetoscana : #covid19 Toscana #26novembre ?? 1.351 nuovi casi ?? 16.999 tamponi ?? 1.993 ricoverati (-47 da ieri) ?? 281 terapia… -