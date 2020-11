Tajani, Meloni e Salvini in conferenza stampa: “Votiamo sì a scostamento di Bilancio, ma non è sostegno al governo. Siamo alternativi” (Di giovedì 26 novembre 2020) Sullo scostamento di Bilancio, in concomitanza con il voto alla Camera e poco prima del voto in Senato, il centrodestra ha convocato una conferenza stampa a Palazzo Madama per annunciare il voto favorevole di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. “Sono stati accolti alcuni punti delle nostre proposte – spiega Antonio Tajani – a favore dei lavoratori autonomi”. “Abbiamo costretto il governo a riconoscere che aveva dimenticato una parteitaliani” aggiunge Giorgia Meloni e Matteo Salvini commenta “è stato un bel successo”. Poi le precisazioni sulle conseguenza del voto di oggi. “Questo è un voto che non ha nulla a che vedere con il governo. Abbiamo dimostrato unità e responsabilità nell’interesse degli italiani” afferma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Sullodi, in concomitanza con il voto alla Camera e poco prima del voto in Senato, il centrodestra ha convocato unaa Palazzo Madama per annunciare il voto favorevole di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. “Sono stati accolti alcuni punti delle nostre proposte – spiega Antonio– a favore dei lavoratori autonomi”. “Abbiamo costretto ila riconoscere che aveva dimenticato una parteitaliani” aggiunge Giorgiae Matteocommenta “è stato un bel successo”. Poi le precisazioni sulle conseguenza del voto di oggi. “Questo è un voto che non ha nulla a che vedere con il. Abbiamo dimostrato unità e responsabilità nell’interesse degli italiani” afferma ...

Ultime Notizie dalla rete : Tajani Meloni Tajani, Meloni e Salvini in conferenza stampa: “Votiamo sì a scostamento di Bilancio, ma non è… Il Fatto Quotidiano Il miracolo del Covid. La destra vota lo scostamento con la maggioranza. Come in un paese normale

