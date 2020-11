Suspiria | la musica nel film di Dario Argento

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 26 novembre 2020) Nel 1977 esce nelle salesulle streghe di. La pellicola è un’opera fondamentale per la carriera del regista romano, poiché segna il passaggio dal cosiddetto “giallo all’italiana” all’horror. I colori e i suoni sono i protagonisti indiscussi di questa pellicola che, secondo Morando Morandini, picchia sull’orecchio quanto sul nervo ottico.è uno di quei lungometraggi di cui si dice “lafa la metà del”, non al fine di svalutare il lavoro dima per elevarlo a capolavoro: riuscire a dare un ruolo così importante al sonoro è un merito che si riconosce a ben pochi registi. È vero, l’intera colonna sonora è stata composta dai Goblin di Claudio Simonetti, ma, oltre ad aver ...