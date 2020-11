Superato il milione e mezzo di casi dall'inizio della pandemia. 822 morti (Di giovedì 26 novembre 2020) Sono 29.003 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Lo riporta il nuovo bollettino del ministero della Sanità. I morti sono 822. I casi totali di covid superano il milione e mezzo attestandosi su 1.509.875. I guariti sono oggi 24031. La regione con più casi è sempre la Lombardia (+5.697), seguita da Veneto (+3.980), Campania (+3.008), Piemonte (+2.751) e Lazio (+2.260). Il totale dei casi dall’inizio della pandemia sale a 1.509.875. Sono stati effettuati in totale 232.711 tamponi per il coronavirus. Il rapporto di positività è del 12,5%. I dati delle regioni Nuovo forte balzo dei casi di contagio Covid in Veneto, che registra quasi 4.000 nuovi ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 26 novembre 2020) Sono 29.003 i nuovidi coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Lo riporta il nuovo bollettino del ministeroSanità. Isono 822. Itotali di covid superano ilattestandosi su 1.509.875. I guariti sono oggi 24031. La regione con piùè sempre la Lombardia (+5.697), seguita da Veneto (+3.980), Campania (+3.008), Piemonte (+2.751) e Lazio (+2.260). Il totale deisale a 1.509.875. Sono stati effettuati in totale 232.711 tamponi per il coronavirus. Il rapporto di positività è del 12,5%. I dati delle regioni Nuovo forte balzo deidi contagio Covid in Veneto, che registra quasi 4.000 nuovi ...

Agenzia_Ansa : #Covid Sono 29mila i nuovi positivi in 24 ore, superato il milione e mezzo di casi. 822 i morti, per la prima volta… - HuffPostItalia : Superato il milione e mezzo di casi dall'inizio della pandemia. 822 morti - ContiMotoSuzuki : GsxR1000R anniversario disponibile solo sul mercato Italia La prima sconvolse il mondo dando vita ad una nuova cate… - Meteo1970 : Superato il milione e mezzo di casi dall'inizio della pandemia. 822 morti - Simonski10 : RT @btshouse_ita: ?? I media coreani riportano che, secondo Hanteo, #BTS_BE ha superato 2,26 milioni di copie vendute in una settimana (fino… -

Ultime Notizie dalla rete : Superato milione Superato il milione e mezzo di casi dall'inizio della pandemia. 822 morti L'HuffPost Coronavirus Italia, 29mila i nuovi contagi: superati 1,5 mln di casi totali. Più di 230mila i tamponi

Lo riporta il nuovo bollettino del ministero della Sanità. I morti sono 822. I casi totali di covid superano il milione e mezzo attestandosi su 1.509.875. Le terapie intensive in Italia calano per la ...

Covid, in Italia 29mila nuovi casi e 822 morti in 24 ore, ma calano i ricoverati: -275

Sono 29.003 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 232mila tamponi. Lo riporta il nuovo bollettino... Scopri di più ...

Lo riporta il nuovo bollettino del ministero della Sanità. I morti sono 822. I casi totali di covid superano il milione e mezzo attestandosi su 1.509.875. Le terapie intensive in Italia calano per la ...Sono 29.003 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 232mila tamponi. Lo riporta il nuovo bollettino... Scopri di più ...