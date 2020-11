“Studio 2054” di Dua Lipa, lo show multimediale il 27 novembre (Di giovedì 26 novembre 2020) LIVENow apre le porte di “Studio 2054” di Dua Lipa, uno show multi-dimensionale, stravagante e di proporzioni epiche, che verrà trasmesso in tutto il mondo venerdì 27 novembre. In Italia il concerto inizierà alle ore 21.30. LIVENow è una nuova rete di distribuzione di contenuti, che si pone l’obiettivo di intrattenere, coinvolgere ed educare offrendo sport, concerti, fitness, stand-up comedy e molto altro ancora. I fan possono godersi i contenuti direttamente da casa e condividere l’esperienza con gli amici tramite l’opzione di visualizzazione di gruppo “Watch Together”. Filmato dal vivo in un gigantesco magazzino, “Studio 2054” è la celebrazione di tutto ciò che è unico e non convenzionale e vedrà Dua Lipa, che ha appena ricevuto 6 nomination ai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 26 novembre 2020) LIVENow apre le porte didi Dua, unomulti-dimensionale, stravagante e di proporzioni epiche, che verrà trasmesso in tutto il mondo venerdì 27. In Italia il concerto inizierà alle ore 21.30. LIVENow è una nuova rete di distribuzione di contenuti, che si pone l’obiettivo di intrattenere, coinvolgere ed educare offrendo sport, concerti, fitness, stand-up comedy e molto altro ancora. I fan possono godersi i contenuti direttamente da casa e condividere l’esperienza con gli amici tramite l’opzione di visualizzazione di gruppo “Watch Together”. Filmato dal vivo in un gigantesco magazzino,è la celebrazione di tutto ciò che è unico e non convenzionale e vedrà Dua, che ha appena ricevuto 6 nomination ai ...

_Leotardo : dua lipa in camera sua che si prepara per studio 2054 - citygirl916 : RT @MileyTeamITALY: SORPRESA Miley sarà ospite al concerto virtuale “Studio 2054” di Dua Lipa! Miley e Dua canteranno insieme per la prima… - whatifdracula : stasera Niente Di Strano, domani sera Studio 2054 - ducafransua : Forse uno dei pochi a non aver preso i biglietti per studio 2054 - calabocasarri : ansioso pro studio 2054 -