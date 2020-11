Studenti delle superiori a casa fino a gennaio | frontiere chiuse con lo stop allo sci e ristori | le richieste delle Regioni in vista del nuovo Dpcm

(Di giovedì 26 novembre 2020)scuolein didattica a distanzaper le attività, ad iniziare dagli impianti di sci. E anche la chiusurase le vacanze sulla neve dovessero essere vietate in Italia, ma permesse negli altri Paesi alpini. Sono le principaligiunte dallenel corso dell’incontro con i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza, al quale hanno partecipato anche i rappresentanti di Anci e UnioneProvince. La richiesta di prolungare la chiusuraaule, secondo quanto si apprende, sarebbe giunta in primis da Veneto, Marche, ...

virginiaraggi : Questa mattina call con la ministra @AzzolinaLucia e i sindaci delle città metropolitane d’Italia per fare il punto… - UniboMagazine : Online il bando nato da un accordo tra #Unibo e @comunebologna che permette agli studenti fuori sede a basso reddit… - carlaruocco1 : 'Una chiusura prolungata delle scuole potrebbe produrre un impatto negativo sui nostri studenti, dal punto di vista… - fattoquotidiano : Studenti delle superiori a casa fino a gennaio, frontiere chiuse con lo stop allo sci e ristori: le richieste delle… - TernaSpA : Il team DC/AC con un progetto di #coatings per il rinnovamento delle linee vince l’#HackathonTerna… -

Ultime Notizie dalla rete : Studenti delle

Riapertura scuole: le regole per il rientro. Si pensa alla data del 9 dicembre per riportare in classe anche le scuole superiori, ma i sindaci chiedono regole univoche ...Podcast sull'espressionismo: artisti, opere, temi. File audio scaricabile gratuitamente sulla corrente artistica, una delle avanguardie del Novecento ...