Studente viene bocciato, ma fa ricorso al Tar e lo vince: “Stressato dalla pandemia” (Di giovedì 26 novembre 2020) Il Tar della Calabria ha dato ragione ad uno Studente di una scuola superiore di Bovalino, in provincia di Reggio Calabria, che era stato bocciato al quarto anno. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 26 novembre 2020) Il Tar della Calabria ha dato ragione ad unodi una scuola superiore di Bovalino, in provincia di Reggio Calabria, che era statoal quarto anno. L'articolo .

Il Dirigente dell’Istituto Alberghiero “Sandro Pertini” di Brindisi, prof. Vincenzo Micia, ha deciso per le divise gratuite agli studenti che si iscriveranno al primo anno, per venire incontro alle es ...

La voglia di tornare in classe è tanta con la consapevolezza che la “vera” scuola sia quella “in presenza”, in grado di tessere relazioni, di trasmettere ...

