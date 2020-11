Strage di Bologna, non solo Nar. Per la procura generale coinvolti anche Terza Posizione e Ordine Nuovo: “Ora visione d’insieme” (Di giovedì 26 novembre 2020) A un giorno dall’udienza preliminare per Paolo Bellini, ex Avanguardia nazionale, imputato per concorso in Strage, per l’ex generale del Sisde Quintino Spella e l’ex carabiniere Piergiorgio Segatel, imputati per depistaggio, e Domenico Catracchia, amministratore di condominio di immobili in via Gradoli a Roma, imoutato per false informazioni al pm, al fine di sviare le indagini sulla Strage di Bologna del 2 agosto 1980. Per chi indaga non furono solo i Nar ad agire, ma l’attentato vedrebbe coinvolte anche altre formazioni della destra eversiva dell’epoca: Terza Posizione e Ordine Nuovo. Un’ipotesi che emerge dal lavoro della procura generale, titolare dell’inchiesta sui mandanti della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) A un giorno dall’udienza preliminare per Paolo Bellini, ex Avanguardia nazionale, imputato per concorso in, per l’exdel Sisde Quintino Spella e l’ex carabiniere Piergiorgio Segatel, imputati per depistaggio, e Domenico Catracchia, amministratore di condominio di immobili in via Gradoli a Roma, imoutato per false informazioni al pm, al fine di sviare le indagini sulladidel 2 agosto 1980. Per chi indaga non furonoi Nar ad agire, ma l’attentato vedrebbe coinvoltealtre formazioni della destra eversiva dell’epoca:. Un’ipotesi che emerge dal lavoro della, titolare dell’inchiesta sui mandanti della ...

